Coronavirus: Meloni, 'in Cina in galera chi racconta verità e Italia tace'**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Zhang Zhan, avvocato e blogger cinese, detenuta da maggio, è stata condannata a 4 anni di carcere. La sua colpa è aver documentato con video diffusi sul web l'inizio della pandemia da Coronavirus a Wuhan nei giorni in cui il regime cinese nascondeva quello che stava succedendo. La Cina comunista, che oggi minimizza le proprie responsabilità sulla diffusione Covid e che afferma di aver totalmente sconfitto la pandemia, mette in galera chi ha avuto il coraggio di raccontare la verità. Il governo italiano non ha proprio nulla da dire su questa ennesimo sopruso compiuto da Pechino? Il suo servilismo nei confronti della Cina gli impedisce perfino di chiedere la liberazione della coraggiosa Zhang Zhan?" Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.