29 dicembre 2020

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Mi fanno ridere quanti dicono che dopo Conte ci sono solo elezioni. Se oggi si rinviano elezioni in Calabria causa Covid19, allora non si potrà votare neanche per le politiche”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.