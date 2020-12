Tlc: Intesa Sp, Tim e Google firmano accordi definitivi per accelera digitalizzazione (3)

29 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Per Carlo D'Asaro Biondo, executive vice president - partnerships, Alliances and Tim Cloud project, "Gli accordi firmati oggi con Intesa Sanpaolo e Google Cloud rappresentano un importante passo avanti all'interno del più ampio progetto che Tim sta realizzando nell'ottica di dotare il Paese delle infrastrutture digitali adeguate a far crescere le nostre imprese".

Il cloud "rappresenta una soluzione strategica per tutte le aziende e le istituzioni che potranno beneficiare di soluzioni all'avanguardia in grado di fornire i più elevati standard di sicurezza e riservatezza. Grazie ai nostri Data center e ai recenti investimenti in soluzioni cloud e servizi professionali siamo convinti di poter contribuire in maniera significativa all'abilitazione di nuovi servizi che semplificheranno la pubblica amministrazione e il modo di fare impresa, accelerando al tempo stesso la diffusione della cultura digitale a tutti i livelli".

"Siamo lieti di contribuire, insieme a Tim, alla trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo. Il Cloud di Google è risultato il più idoneo a garantire l'estrema affidabilità richiesta ad una banca sistemica. Riteniamo che i servizi e le infrastrutture Cloud possano supportare l'evoluzione del sistema Industriale, Bancario e Pubblico italiano e le due Cloud Region di Google potranno sostenere la crescita digitale ed economica del nostro paese nei decenni a venire, al servizio delle aziende italiane che vorranno perseguire obiettivi di trasformazione come Intesa Sanpaolo", commenta Fabio Fregi, head of Google Cloud Italy.