Tlc: Intesa Sp, Tim e Google firmano accordi definitivi per accelera digitalizzazione

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo, Tim e Google - a conclusione delle trattative avviate con il Memorandum of understanding sottoscritto lo scorso 21 maggio - hanno siglato gli accordi definitivi in base ai quali la banca migrerà una parte rilevante del proprio sistema informativo sui servizi cloud di Google, "che risponderanno ai più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni, e si appoggeranno sui Data Center italiani di Tim a Milano e Torino".

Il progetto, che è stato sottoposto al vaglio delle autorità competenti come previsto dalla normativa, prevede l'apertura a Torino di un'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei servizi Google Cloud e la creazione di un centro dedicato all'intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, Google e Tim.

La presenza di due Google Cloud Region speculari in Italia, a Milano e Torino, assicurerà a Intesa Sanpaolo "la continuità operativa dei servizi cloud di cui necessita". Entrambe le Cloud Region saranno realizzate secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale e saranno carbon neutral, nel rispetto delle linee guida del gruppo Intesa Sanpaolo, condivise da Tim. I servizi di Google cloud nelle Cloud Region consentiranno alle famiglie e alle imprese italiane di tutte le dimensioni di usufruire dei vantaggi tecnologici ed economici del cloud computing in modo "sicuro e sostenibile, dando un contributo decisivo all'accelerazione della digitalizzazione del Paese", si legge in una nota.