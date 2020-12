Recovery: Marcucci, 'piano di Renzi contributo utile al Paese'

29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - “Penso che anche il piano che consegnerà Matteo Renzi sul Recovery possa essere un contributo utile al Paese. Io sono molto critico sullo status quo di queste ultime 8 settimane, spero che Conte prenda in mano la situazione, coinvolgendo tutti con volontà e determinazione". Lo ha detto Andrea Marcucci a L'aria che tira su La7.

"Io non sono d'accordo con chi dice che il rischio siano le elezioni, noi dobbiamo lavorare per evitare la crisi e per rafforzare la maggioranza”, ha sottolineato il capogruppo del Pd a palazzo Madama.