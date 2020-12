Lombardia: Regione, oltre 1 mld euro per sviluppo ricerca e innovazione (4)

29 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Grazie al PST abbiamo sperimentato le tecnologie più avanzate anche a supporto dell'azione di governo - ha spiegato Fabrizio Sala - Tra queste l'utilizzo di algoritmi predittivi e sistemi di intelligenza artificiale per individuare le migliori leve su cui investire per aumentare le performance del sistema, l'applicazione di tecnologie blockchain per garantire trasparenza, condivisione dei dati, semplificazione dei procedimenti amministrativi per cittadini e imprese".

La prima sperimentazione con tecnologia blockchain è partita nel 2019 nel Comune di Cinisello Balsamo per l'erogazione del bando 'Nidi gratis'. Le famiglie hanno così avuto accesso al beneficio tramite app semplicemente 'con 1 click', il tempo di erogazione è risultato accelerato di un fattore 10 e si è garantito che tutti i controlli venissero fatti a monte in modo automatizzato. O ancora l'applicazione blockchain su Dote Scuola - a livello di backoffice, il canale di condivisione sicura con INPS tramite blockchain ha permesso di semplificare la verifica dei requisiti ISEE per l'accesso a Dote Scuola.

Nel 2021 è previsto l'accesso tramite app (come fatto per Nidi gratis). E infine la tecnologia Blockchain per la filiera alimentare. La sperimentazione nell'ambito dei prodotti alimentari di origine animale ha confermato l'importanza della blockchain per tracciare le filiere e unificare la catena dei controlli, strumento utilissimo per la trasparenza verso i consumatori (soprattutto se 'certificata' dall'ente pubblico). Visto l'enorme successo delle iniziative Regione Lombardia sta già lavorando per estendere questo tipo di applicazioni anche a nuovi settori.