Lombardia: Regione, oltre 1 mld euro per sviluppo ricerca e innovazione (3)

(Adnkronos) - A maggio è stata attivata sulla piattaforma Open Innovation la sezione Open Lombardia: uno spazio di discussione sulle priorità di innovazione a partire dai temi di attualità, con segnalazioni di esperienze internazionali e video interviste a esperti in diversi campi di specializzazione. Sempre su questa piattaforma sono state pubblicate tre Consultazioni pubbliche su due temi di grande attualità nel contesto della pandemia come Smart working e scuola, nonché sulla strategia di specializzazione Intelligente di Regione per il 2021-2027: queste hanno coinvolto rispettivamente oltre 6.700, oltre 4.600 e 650 partecipanti.

Il 2020 è stato l'anno della sottoscrizione degli accordi per l'avvio dei 33 progetti innovativi vincitori del bando 'Call Hub Ricerca e Innovazione': progetti che coprono diversi ecosistemi dell'innovazione - con una prevalenza per Life Science e Sostenibilità - e che nel complesso attiveranno sul territorio un investimento da 250 milioni di euro. Quest'anno è partita anche l'iniziativa 'Lombardia Innovativa', per promuovere e valorizzare R&I riconoscendo Modelli Innovativi proposti da eccellenze imprenditoriali lombarde, capaci di generare valore e accrescere la competitività e lo sviluppo del territorio.

Il 30 novembre 2020 è stato poi approvato il documento 'Smart Mobility & Artificial Intelligence - Strategia e progetti per l'innovazione del sistema della mobilità di Regione Lombardia', sintesi di due anni di confronto attivo con 50 soggetti del settore automotive e interessati al tema della mobilità smart e sostenibile, di cui sono state raccolte le sollecitazioni e le riflessioni arrivando a identificare quattro priorità di azione nelle politiche regionali. Inoltre il Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione ha contribuito a una serie di suggerimenti su come integrare percorsi di RRI ((Responsible Research and Innovation) nell'elaborazione di azioni per la mobilità del futuro sul territorio regionale.