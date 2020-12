Lombardia: Regione, oltre 1 mld euro per sviluppo ricerca e innovazione (5)

29 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Gli accordi con gli atenei e istituti di ricerca - Forte il sostegno alle Università e il raccordo con Centri di ricerca, per favorire ancora di più la formazione di qualità e il trasferimento tecnologico al mercato del lavoro. Nel 2020 ad esempio Regione Lombardia ha sottoscritto un'intesa da 1 milione di euro con l'Università degli Studi di Milano per una 'Scuola di formazione in chirurgia robotica', con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di processi tecnologicamente avanzati nella cura e benessere dei cittadini, e di formare i futuri medici con gli strumenti più avanzati. Regione Lombardia sosterrà dunque con 700 mila euro l'acquisto di un simulatore robotico per la formazione degli specializzandi e degli studenti, mentre l'Università degli Studi di Milano coprirà i costi delle attività didattiche e scientifiche per 300 mila euro.

Sono poi proseguiti, nonostante l'emergenza, i lavori per la realizzazione del 'Simulator Room' finanziato da Regione con 2 milioni di euro (su un valore complessivo del progetto di 5,3 milioni): un laboratorio dotato di simulatore di guida presso il Politecnico di Milano, che punta a diventare fulcro di sperimentazioni in scala 1:1 per nuove tecnologie e servizi legati all'automotive.

Tra le altre iniziative da segnalare anche la piattaforma regionale progettata per fare da collettore di algoritmi e strumenti di analisi avanzata di dati (grazie a tecniche di Intelligenza artificiale), e che permetta alla Pa e all'ecosistema regionale di costruire e offrire servizi basati sui dati e sulla loro analisi automatica: uno strumento per cui ad aprile 2020 è stata depositata la domanda di brevetto in Usa e EU. Nel corso del 2020, questo sistema di Open Analytics è stato impiegato per l'analisi dei dati di impatto economico e le proiezioni di andamento dei principali indici economici durante la Fase 1 e parte della Fase 2 di gestione dell'emergenza Covid sul territorio.