Coronavirus: ospedale di Sesto San Giovanni pronto come hub per vaccino

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "Un'ottima notizia per il nostro territorio: l'ospedale di Sesto San Giovanni sarà l'hub di riferimento per tutto il Nord Milano per le vaccinazioni anti-covid. Nella nostra città, lo scorso 22 febbraio, si era registrato il primo caso covid del Nord Milano e il fatto che si parta da Sesto per le prime vaccinazioni rappresenta la chiusura del cerchio nella lotta a questo maledetto virus". Così il sindaco Roberto Di Stefano commenta la notizia che riguarda l'ospedale di Sesto San Giovanni, scelto come hub per le vaccinazioni contro il covid.

È già stato organizzato un laboratorio per la produzione delle dosi e il successivo trattamento dei pazienti, i frigoriferi sono pronti e ora si attende nei prossimi giorni l'invio dei primi vaccini. Una squadra di cinque medici e diversi infermieri avrà il compito di eseguire le prime vaccinazioni. La prima fase durerà circa tre settimane e coinvolgerà tutto il personale sanitario di tutte le strutture del Nord Milano. Nella seconda fase, che durerà oltre un mese, verranno raggiunti i pazienti e gli operatori delle Rsa presenti sul territorio direttamente nelle proprie strutture. Infine, la terza fase riguarderà la campagna vaccinale di massa, con precedenza per gli anziani, si specifica nella nota.