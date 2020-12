Coronavirus: ospedale di Sesto San Giovanni pronto come hub per vaccino

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "Un'ottima notizia per il nostro territorio: l'ospedale di Sesto San Giovanni sarà l'hub di riferimento per tutto il Nord Milano per le vaccinazioni anti-covid. Nella nostra città, lo scorso 22 febbraio, si era registrato il primo caso covid del Nord Milano e il fatto che si parta da Sesto per le prime vaccinazioni rappresenta la chiusura del cerchio nella lotta a questo maledetto virus". Così il sindaco Roberto Di Stefano commenta la notizia che riguarda l'ospedale di Sesto San Giovanni, scelto come hub per le vaccinazioni contro il covid.

È già stato organizzato un laboratorio per la produzione delle dosi e il successivo trattamento dei pazienti, i frigoriferi sono pronti e ora si attende nei prossimi giorni l'invio dei primi vaccini. Una squadra di cinque medici e diversi infermieri avrà il compito di eseguire le prime vaccinazioni. La prima fase durerà circa tre settimane e coinvolgerà tutto il personale sanitario di tutte le strutture del Nord Milano. Nella seconda fase, che durerà oltre un mese, verranno raggiunti i pazienti e gli operatori delle Rsa presenti sul territorio direttamente nelle proprie strutture. Infine, la terza fase riguarderà la campagna vaccinale di massa, con precedenza per gli anziani, si specifica nella nota.

"Ringrazio Regione Lombardia, il dottor Davide Zenoni, direttore del settore Farmacia di Asst Nord Milano che coordinerà il programma vaccinale, la dottoressa Elisabetta Fabbrini, direttore generale Asst Nord Milano, la dottoressa Barbara Mangiacavalli, direttore socio-sanitario Asst Nord Milano, tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario che metteranno a disposizione le proprie preziose competenze per il bene della collettività. Dopo la grande collaborazione tra istituzioni e ospedali durante l'emergenza sanitaria, è pronto per aprirsi un nuovo decisivo capitolo nella battaglia al covid. Noi ci siamo", conclude il sindaco.