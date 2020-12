Milano: Comune, aperti termini domande Servizio civile, 41 opportunità

29 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Aperti fino alle ore 14 dell'8 febbraio i termini per la presentazione delle domande da parte di ragazze e ragazzi, tra i 18 e 29 anni (non compiuti), che vogliano impegnarsi a favore della città scegliendo di svolgere il servizio civile nazionale con il Comune di Milano. Sono 41 le opportunità offerte dall'amministrazione comunale per mettersi a disposizione della collettività e della cultura: 5 posti nel settore Educazione, 34 posti nel settore Cultura, 2 posti nella Protezione civile. Altre 69 posizioni saranno bandite a partire dalla prossima primavera.

"Il Servizio civile volontario - commenta Cristina Tajani, assessora alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane -rappresenta per i volontari un'importante occasione di crescita formativa e umana. Per l'Amministrazione è un prezioso strumento che contribuisce ad aiutare le fasce più deboli della società, rafforzare i servizi ai cittadini e la valorizzazione del patrimonio urbano. Le attività che vedranno coinvolti i volontari sono incardinate su progetti concreti che rendono possibile l'equilibrio tra esigenze formative dei volontari e bisogni della città: dalla valorizzazione del patrimonio artistico, all'integrazione culturale per finire con l'assistenza agli anziani e ai minori in difficoltà".