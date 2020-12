Milano: Comune, aperti termini domande Servizio civile, 41 opportunità (2)

29 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - L'anno scorso sono state oltre 350 le domande di partecipazione pervenute agli uffici comunali. I giovani che saranno chiamati per svolgere il servizio civile universale potranno contare su un rimborso spese (assegno di servizio) di circa 440 euro mensili. Emolumento che verrà corrisposto direttamente dall'Ufficio nazionale del servizio civile. Per maggiori informazioni sui progetti e sulla modalità per la presentazione delle domande è possibile consultare la pagina o recarsi presso lo sportello Area Lavoro e Formazione di via Larga, 12, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 16, esclusivamente previa appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 02 88452011 ovvero 02 88452387.