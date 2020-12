Bergamo: nasconde serra di marijuana in casa, arrestato

29 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - I militari della stazione carabinieri di Clusone (Bergamo) hanno arrestato ieri a Parre, un 47enne operaio, pregiudicato per reati legati agli stupefacenti. Durante la perquisizione nella sua abitazione, è stata trovata dietro a una cassettiera nella camera da letto un'apertura nel muro con accesso a una stanza nella quale era stata realizzata una serra domestica con lampade a led, vaporizzatori, aeratori, irrigatori. Sequestrate una ventina di piante di marijuana dell'altezza di circa un metro, alcune bustine contenente foglie essiccate, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Giudicato con rito direttissimo per lui è stato convalidato l'arresto.