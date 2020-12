Chiesa: nasce Comitato per custodire la memoria di don Lorenzo Milani**

29 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - Nasce il Comitato per custodire la memoria di don Lorenzo Milani (1923-1967) in occasione del passaggio della chiesa e della casa canonica di Barbiana, frazione di Vicchio del Mugello (Fi), al patrimonio dell'Arcidiocesi di Firenze, che ne disporrà a partire dal 1° gennaio 2021. Il passaggio di proprietà avviene, spiega una nota, "nel contesto del ritrasferimento, da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Firenze, di alcune chiese e ambienti già parrocchiali al momento nella sua proprietà".

Il "Comitato diocesano per don Lorenzo Milani" sarà coordinato da monsignore Giovanni Paccosi (vicario episcopale per la pastorale) e composto da mons. Gilberto Aranci, don Andrea Bigalli, Agostino Burberi, don Francesco Carensi, Zaira Conti, Antonio Deianna, Sandra Gesualdi, Marisa Ignesti, don Giuliano Landini, Leandro Lombardi, don Maurizio Pieri, Nevio Santini, Lauro Seriacopi.

L'Arcidiocesi, nel riprendere la responsabilità immobiliare del complesso dove il sacerdote aprì la sua nota 'Scuola di Barbiana', impegnandosi per la sua tutela e manutenzione, "ritiene parimenti di dover assumere la responsabilità pastorale della custodia e promozione della memoria di don Lorenzo Milani, di lui e della sua azione pastorale e civile, dapprima come cappellano a Calenzano e poi a Barbiana come priore, fino alla sua morte".