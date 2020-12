Manovra: Romeo, 'in arrivo Dl correttivo? Governo spieghi al Parlamento**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Sembra che nella manovra ci siano errori, che debbano essere fatti dei correttivi, è opportuno che il governo dica al Parlamento quali sono questi errori, non possiamo discutere senza capire di che tipo di errori stiamo parlando". Lo ha detto in aula al Senato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo. "Si sente parlare di Mes, Sure, Recovery plan. Prima impariamo a fare la legge di Bilancio", ha aggiunto Romeo.