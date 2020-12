Coronavirus: Calenda, 'fronte no vax più ampio in Italia che in Ue, preoccupa'**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato dal fronte no vax anche perché in Italia è molto più ampio che in Europa perché l'Italia è il paese più ignorante d'Europa. Quello che viene chiamato analfabetismo funzionale, cioè tu sai leggere e scrivere ma non capisci le cose articolate e complesse, in Italia è quasi il doppio degli altri paesi d'Europa". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, in un'intervista all'Adnkronos.