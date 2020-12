29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sarebbe utile rendere il vaccino obbligatorio? "Sì per chi lavora con categorie fragili. Una scelta personale non può mettere a rischio i più fragili. Quindi obbligatorio per tutti i medici, per intendersi". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, in un'intervista all'Adnkronos.