29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Il governo Conte è in grado di gestire i fondi del Recovery? "Assolutamente no. Non vedo il governo Conte in grado di farlo ma neanche la classe politica italiana è in grado di fare questo lavoro". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, in un'intervista all'Adnkronos.