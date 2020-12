Recovery: Calenda, 'task force? bastano i ministri ma questi sono incapaci'**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Servirebbe una task force per la governance del Recovery? "No, i ministri hanno i poteri e se tu dividi la catena di comando dove uno ha i poteri e l'altro deve fare il lavoro di quello che ha i poteri, crei un disastro". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, all'Adnkronos.

"Ma se tu non hai ministri che hanno capacità amministrativa e questo governo non li ha, vanno sostituiti da persone che hanno amministrato". Quindi i manager devono fare i ministri? "Ma io non intendo i manager privati ma anche amministratori pubblici bravi che sono tanti, gente che ha gestito, non i professori. Oggi noi abbiamo bisogno solo di questo: gente che sta con le chiappe sulla sedia a gestire e far funzionare i processi".