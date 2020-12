Governo: Calenda, 'solo esecutivo Draghi salva paese, sennò a marzo si sgretola tutto'

29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Io penso è un governo di queste forze", parte dei 5 Stelle, Pd, Fi e liberali "che si riconoscono nell'Europa e nei valori delle democrazie liberali che fanno un governo di bravi amministratori guidato da una grande personalità. Così si salva il paese". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, all'Adnkronos.

"Altrimenti da marzo a fine anno assisteremo allo sgretolamento della Repubblica: la crisi economica esploderà in tutta la sua brutalità, il piano vaccinale non funzionerà e il Recovery plan non lo presenteremo e l'insieme di queste tre cose porterà a una crisi generalizzata. Dall'altra poi abbiamo Salvini e Meloni, anche loro non hanno mai amministrato nulla e allora ricominceremo da capo".