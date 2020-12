29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Questa cosa va fermata se si ha la forza per farlo" ovvero il governo Conte. "Se poi il Pd manda avanti Renzi e non dice che vuol fare, se Renzi non si capisce che vuol fare e ogni giorno ne dice una, allora verranno tutti travolti. Sarà il suicidio di massa di una classe politica". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, all'Adnkronos.