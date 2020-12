Reduslim: l'integratore dimagrante per una perdita di peso naturale senza controindicazioni

29 dicembre 2020 a

(Roma, 29 dicembre 2020) - Sempre più persone, oggi, hanno bisogno di ridurre il peso non solo per motivi di estetica ma anche di salute. Tuttavia, i ritmi delle nostre giornate sono spesso in conflitto con uno stile di vita sano basato su un'alimentazione povera di grassi e zuccheri complessi e un moderato esercizio fisico.

La mancanza di tempo da riservare alle attività all'aria aperta e l'impossibilità di dedicarci in modo accurato alla preparazione dei pasti e alla scelta degli alimenti, che ci costringe molto spesso a pranzare fuori casa con la prima cosa che capita, non fanno che peggiorare la situazione, vanificando gli sforzi anche della dieta più rigorosa.

In queste circostanze, ecco che risulta di grande aiuto il ricorso a degli integratori alimentari per dimagrire come

Questo tipo di prodotti, pur non potendo fare miracoli, quando abbinati ad un'alimentazione ipocalorica e un minimo di movimento, riescono senza dubbio a compensare quei piccoli “sgarri” che spesso rendono impossibile il pieno e veloce recupero di una corretta forma fisica.

Andiamo, quindi, a conoscere meglio Reduslim, integratore alimentare in pillole a base di caffeina e pepe di Cayenna, messo a punto da un'equipe di medici e nutrizionisti esperti.

Cos'è Reduslim e come funziona?

Reduslim rientra nella categoria dei prodotti per dimagrire che agiscono sulle modalità con cui il nostro corpo assimila le sostanze maggiormente responsabili dei chili di troppo: i grassi e gli zuccheri.

Quando mangiamo alimenti ricchi di carboidrati complessi come la pasta, il pane bianco e i dolci, questi, per essere metabolizzati, richiedono una maggiore produzione di insulina da parte dell'organismo, che a sua volta provoca uno sbalzo glicemico.

L'alternanza di picchi e cali glicemici costituisce l'ostacolo numero uno per chi vuole fare una dieta in quanto produce immediati attacchi di fame nervosa che sono molto difficili da controllare. Inoltre, l'ormone regolatore che controlla l'assimilazione degli zuccheri, vale a dire l'insulina, fa sì che i carboidrati in eccesso non vengano bruciati dal corpo, ma siano trasformati in grassi che vengono immagazzinati nei così detti “punti critici” (fianchi e cosce per le donne, addome per gli uomini).

Insomma, ogni volta che ci concediamo una piccola trasgressione come una porzione troppo abbondante di pasta o una fetta di dolce a fine pasta, in realtà il nostro corpo reagisce utilizzando questi zuccheri come riserva da cui attingere in un secondo momento. Reduslim interviene proprio su questo processo di immagazzinamento.

Grazie ai suoi principi naturali, le sue pillole sono in grado di neutralizzare gli enzimi responsabili della scissione dei carboidrati veloci. Pertanto, questi ultimi non sono più convertiti in zuccheri semplici e immagazzinati sotto forma di lipidi all'interno del corpo.

Quali sono i suoi ingredienti

Molte persone sono restie ad assumere farmaci per dimagrire o ad effettuare trattamenti ancora più invasivi come il by-pass gastrico perché hanno paura degli effetti collaterali. Come dare loro torto: se l'obiettivo del dimagrimento è quello di tornare in forma e in salute, l'idea di dover poi continuare a dover fare i conti con il proprio medico è di sicuro poco allettante. Con Reduslim, però, potete stare tranquilli che si tratta non di un farmaco, ma di un prodotto del tutto naturale privo di sostante chimiche nocive per la salute. Per acquistarlo, infatti, non occorre ricetta medica ma basta andare sul sito del produttore (trovate il link alla fine dell'articolo).

All'interno di ogni pillola troverete solo un mix di sostanze naturali le cui proprietà snellenti e brucia grassi sono conosciute ed apprezzate da tempo: caffeina anidra, che ha il potere di ridurre l'appetito e aumentare il consumo di grassi; pepe nero e pepe di Cayenna, spezie ricche di piperina, sostanza stimolante capace di agire sia sul metabolismo che sul corretto funzionamento del processo digestivo; infine tè verde, uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura. In più, per compensare la perdita di energia legata al ridotto consumo di carboidrati e per garantire un maggior controllo dei picchi glicemici e della fame nervosa, il prodotto è arricchito anche che L-carnitina, aminoacido fondamentale per la salute del nostro corpo, e cromo, minerale ritenuto come una vera e propria riserva di energia per muscoli, ossa e sistema nervoso centrale.

Questa composizione cento per cento bio fa sì che il prodotto possa essere assunto tranquillamente da tutti, con l'unica eccezione delle donne in gravidanza che come sappiamo non possono assumere alcun tipo di integratore e coloro che soffrono di allergie alimentari conclamate alla caffeina, alla piperina o ad uno degli altri ingredienti presenti nelle capsule.

I benefici di Reduslim

Per conoscere quali sono i maggiori benefici di Reduslim abbiamo ritenuto opportuno dare un'occhiata alle recensioni e ai commenti di coloro che lo hanno già provato. Sapevamo già, ad esempio, che tutti gli studi condotti dal produttore prima della messa in commercio dell'integratore, hanno dimostrato che l'assunzione regolare di Reduslim sia capace di ridurre il peso e far ottenere un giro vita più snello in sole due settimane di trattamento. Volevamo però essere sicuri che queste affermazioni fossero confermate anche dalla realtà dei fatti.

Quello che abbiamo trovato sui siti di recensione è andato ben oltre le aspettative. Le persone che lo hanno provato sostengono, infatti, che, assumendo una sola capsula al giorno di Reduslim prima dei pasti (dosaggio consigliato anche dal produttore) è possibile: aumentare il metabolismo contribuendo ad aiutare il nostro corpo a bruciare più grassi e calorie (beneficio assicurato dalla caffeina e piperina insieme); ridurre l'assorbimento degli zuccheri e la loro trasformazione in cellule adipose (tè verde e altri antiossidanti); impedire gli attacchi di fame nervosa tipici di qualunque dieta (caffeina); incentivare il corretto funzionamento dell'intero apparato digerente (piperina) e donare un surplus di energia (L-Carnitina e cromo).

Da sottolineare, quindi, che i suoi effetti non sono utili solo a chi vuole dimagrire, ma in genere a tutti coloro che hanno problemi di digestione o che hanno bisogno di dare una sferzata di vitalità al proprio corpo prima di un esame o di un lavoro che comporta un impegno fisico o mentale piuttosto pesante.

Il prodotto è pertanto consigliato sia a coloro che stanno cercando di dimagrire ma non possono o non vogliono fare troppe rinunce, sia agli sportivi che hanno bisogno di recuperare la forma fisica dopo un infortunio e, infine, a quanti desiderano velocizzare il proprio metabolismo per smaltire più velocemente grassi e tossine.

