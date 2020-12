Maltempo: Comune Milano, terminata allerta meteo, prosegue pulizia strade

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - La situazione meteorologica è "tornata normale dopo la pesante nevicata che ha interessato anche Milano con 20 centimetri di neve molto compatta e persistente a causa delle basse temperature". Lo rende noto il Comune di Milano. "Terminata l'emergenza meteo, 130 automezzi di Amsa hanno proseguito tutta la notte il lavoro di lamatura e spargimento del sale sulle strade per mitigare il formarsi di ghiaccio con l'ulteriore abbassamento delle temperature".

Gli interventi "stanno proseguendo in giornata e in città sono operativi oltre 100 mezzi di Amsa e imprese per la pulizia delle strade con interventi mirati nelle periferie e nei quartieri; sono inoltre presenti 500 persone per gli interventi manuali alle fermate bus e metropolitane e sugli scivoli dei marciapiedi". Le operazioni "andranno avanti fino alla serata", si assicura nel comunicato.

"Siamo al lavoro per rendere percorribile tutta la città - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - a partire dalle strade principali, pulite fin dal primo pomeriggio di ieri, fino alle strade interne dei quartieri. Per questo oggi gli interventi sono mirati. Monitoriamo la situazione e raccogliamo le segnalazioni dei cittadini per intervenire nei punti ancora critici. Ci spiace per le situazioni disagevoli che hanno accompagnato questa intensa nevicata, ora stiamo risolvendo tutti i problemi anche grazie alle segnalazioni che stanno arrivando e all'impegno dei privati che tengono puliti i marciapiedi antistanti le abitazioni".

La Protezione Civile comunale è attiva e si coordina con le squadre di Amsa per effettuare gli interventi mirati nei quartieri, è quindi possibile segnalare situazioni di necessità all'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure al centralino telefonico 02 88465001. "Ricordiamo a tutti i privati di pulire il marciapiede antistante la propria abitazione o negozio", conclude la nota di Palazzo Marino.