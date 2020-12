Scuola: a Milano via libera a nuovi orari, dal 7/1 in classe fino a 9.30

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - E' ufficiale, con la piena adesione di tutte le parti sociali, le istituzioni pubbliche, i gestori del trasporto, il commercio, le aziende e gli ordini professionali, il Patto “Milano per la scuola” che è stato presentato questa mattina dal prefetto Renato Saccone e dal sindaco Giuseppe Sala.

Il primo ingresso scolastico sarà entro le ore 8, il resto dei ragazzi dovrà entrare dopo le 9.30. Il 7 gennaio, alla riapertura delle scuole, entro le ore 8 entrerà il 40% degli studenti ed entro le 9.30 il restante 10%, per consentire progressivamente il rientro in classe del 75% degli studenti (suddiviso rispettivamente in 50% e 25%).

I servizi pubblici ai cittadini apriranno dopo le 9,30, previo appuntamento. Il commercio non alimentare (ad esclusione di edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie) partirà alle 10.15. I servizi alla persona, così come quelli bancari, assicurativi e finanziari, potranno aprire dopo le 9.30.