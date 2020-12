Sanità: Formigoni, 'tornerò in politica da allenatore, sto scrivendo libro su mia storia'**

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Quando finirà di scontare la pena inflittagli dalla Cassazione, ovvero nel 2023, Roberto Formigoni potrebbe tornare in politica, ma da "allenatore in panchina". Lo racconta lui stesso in un'intervista a Paolo Giarrusso del ciclo 'Milanesi-storie a 360 gradi della metropoli lombarda'. Nel frattempo, sta scrivendo un'autobiografia. "Quando sono stato in carcere ho approfittato per leggere e studiare molto. Ora continuo a farlo: studio politica, economia, teologia. Sto scrivendo un grosso libro che ripercorre tutta la mia esperienza politica. E' la prima volta che lo dico", annuncia l'ex presidente della Lombardia durante l'intervista.

"C'è molta gente che viene a trovarmi, per chiedermi una parere su diversi argomenti: sono sempre disponibile con tutti. Tornerò a fare politica non da giocatore in campo, ma da allenatore in panchina. Senz'altro", conclude.