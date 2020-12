Manovra: Misiani, 'ci sarà un Dl di correzione, necessario per stabilizzare gli 80euro**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Confermo che è necessario un intervento normativo per il comma 8". Il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani, in aula al Senato, ha confermato un intervento del governo di correzione della manovra. "L'intenzione del governo era e rimane quella di portare il bonus di 80 euro a 100 euro stabilizzandolo", ha detto Misiani spiegando che lasciando la norma così come è "ci sarebbe l'aumento del bonus facendo riferimento solo a un semestre". Il vice ministro all'Economia ha quindi sottolineato che "non c'è un problema di copertura". Misiani ha chiarito: "Per intervenire è necessaria una norma di legge, il governo ha intenzione di farla prima possibile, dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio con un dl che interverrà in questo senso".