Manovra: Casellati, 'non c'è motivo per ritenere che manchi copertura'**

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Ieri la commissione Bilancio ha emesso un parere sull'equilibrio di bilancio, oggi il vice ministro assicura che non c'è un problema di copertura. Alla luce di questo devo ritenere che la procedura sia corretta. Verificheremo poi, attraverso il Dl correttivo, se quello che è stato detto corrisponderà alla verità ma non abbiamo motivo oggi di non voler credere a quello che viene affermato". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati a proposito della correzione della manovra.