Manovra: Romeo, 'Casellati chiarisca correzione prima della fiducia'

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Credo sia necessario che la Casellati ci dia la chiarezza della norma per capire se c'è bisogno di uno scostamento e di un passaggio alla Camera o di un decreto correttivo. Io direi che una verifica ulteriore è necessaria prima che il governo ponga la fiducia, non vorremmo votare la fiducia su una norma che non è corretta e che questo possa pregiudicare il Bilancio del Paese in una fase così delicata". Lo ha detto il presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo dopo l'annuncio del governo in Senato di una correzione della manovra.