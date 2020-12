Imprese: giovane collezionista crea casa virtuale per maglie storiche dei calciatori

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Labitalia) - “A 8 anni ho cominciato a collezionare le maglie dei calciatori: ricordo che con la mia famiglia viaggiavo molto per procurarmi il pezzo mancante per la mia collezione, raggiungendo circa 4mila capi di squadre italiane ed anche straniere. Quello che ho sempre amato di questa collezione è vedere l'evoluzione dei tessuti e anche dei loghi, molti dei quali hanno fatto davvero la storia del calcio italiano, riportandoti indietro nel tempo”. Con queste parole Armando Vallone, giovane collezionista e imprenditore, laureato in Management alla Bocconi, racconta la nascita della sua nuova creatura imprenditoriale, 'Le 7 sorelle' (https://www.le7sorelle.it/). Armando è Ceo di Soccertime e fondatore del portale e-napolistore.it e coltiva la passione per il mondo calcistico da quando era bambino. Una passione che ha trasformato in un vero e proprio lavoro e che oggi lo vede alla guida di un progetto capace di rappresentare la 'casa' virtuale delle maglie storiche dei campioni del calcio italiano, rigorosamente originali.

Un progetto che riprende il nome dall'epiteto coniato per Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Parma, le sette squadre che, sul finire degli anni '90 e inizio degli anni 2000 si contendevano lo scudetto. Erano gli anni dei campioni del mondo che militavano in Serie A, anni in cui l'Italia calcistica era invidiata dalle altre nazioni. Un luogo digitale, dunque, dove è possibile acquistare le maglie storiche e scoprire aneddoti sui campioni. All'interno del portale è possibile trovare le maglie degli anni d'Oro del Calcio, dagli anni Ottanta al Duemila, esito di un lungo lavoro di ricerca e un'esperienza nel settore che hanno portato Armando ad entrare in contatto con collezionisti, ex calciatori e negozi di abbigliamento che nel tempo hanno alimentato la sua collezione.

In ogni sezione del sito, infine, oltre ai cimeli di quegli anni, sarà possibile scoprire aneddoti, vittorie e storia dei campioni grazie alle dettagliate schede prodotto che riportano oltre alle caratteristiche, dettagli e condizioni del prodotto anche le curiosità e i top players della stagione in cui quella maglia veniva indossata. “Ogni maglia non ha solo un valore dal punto di vista economico, ma conserva soprattutto un valore affettivo. Parliamo di cultura calcistica vera e propria, di simboli collegati allo sport, di passione reale. Lo spazio che ho creato con il mio team racconta tutto questo: sport, passione, cultura calcistica", conclude Armando Vallone.