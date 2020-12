29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non siamo disponibili a discutere di piani alternativi in cui non siano previste la tutela del perimetro occupazionale e la produttività del sito campano". Ad affermarlo è la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde nel corso del tavolo al Mise sulla vicenda Whirlpool.