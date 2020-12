Terremoto: Fontana, 'vicinanza a popolazioni colpite, Lombardia a disposizione'

29 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "Sono state avvertite fino in Lombardia sia la forte scossa di terremoto 6.3, che nel suo epicentro in Croazia ha causato diversi danni, che le seguenti e più lievi nel Veneto, in provincia di Verona. Rivolgo la vicinanza della Lombardia alle popolazioni colpite dal sisma. La nostra Protezione Civile è in allerta per mettersi a disposizione nel caso ve ne fosse bisogno". Lo scrive il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook.