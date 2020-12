Whirlpool: Spera (Uglm), 'governo si faccia sentire per il rispetto accordi sottoscritti'**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Per noi l'unico sito produttivo del sud di Whirlpool deve continuare a produrre elettrodomestici, il governo si faccia sentire per il rispetto degli accordi sottoscritti. Ad oggi non ci sono soluzioni nemmeno per i circa 800 lavoratori dell'indotto collegato". Ad affermarlo è il segretario nazionale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera al termine dell'incontro in videoconferenza sulla vicenda Whirlpool.