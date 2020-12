Governo: Zingaretti, 'Pd fermamente contro avventure politiche confuse'

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico è fermamente contro atteggiamenti e azioni che rischiano di degenerare in avventure politiche confuse, e in percorsi senza prospettive". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una nota.

"Non sarebbe giusto, anche perché c'è da difendere un patrimonio di realizzazioni e indirizzi politici conseguiti, insieme a tutta la maggioranza che sostiene il governo, in questi mesi".