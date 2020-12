Coronavirus: in Lombardia meno di 500 in terapia intensiva ma 45 nuovi ingressi

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - In Lombardia scendono sotto quota 500 i ricoveri in terapia intensiva per le complicanze da coronavirus, ma secondo i dati aggregati del ministero della Salute sulle Regioni sono stati 45 oggi gli ingressi in rianimazione.

In tutto, il saldo tra ricoveri e dimissioni è negativo, con 14 pazienti in meno rispetto a ieri, per un totale di 498 malati gravi. Negli altri reparti della regione, il calo è di 157 unità, portando il totale dei ricoverati a 3.634. In 24 ore, i guariti e i dimessi sono 1.141.