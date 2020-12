Arte: 'San Sebastiano' di Raffaello in gigapixel, regalo a chiusura celebrazioni (3)

29 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Siamo entusiasti di rendere fruibile sul portale di Haltadefinizione una delle opere più importanti della collezione dell'Accademia Carrara in questo momento di chiusura prolungata causa Covid. L'altissima definizione è attualmente l'unica modalità di visione digitale che consente di poter apprezzare l'opera in tutti i suoi particolari, e sopperisce all'impossibilità dei visitatori di godere dell'originale dal vivo - racconta Luca Ponzio, founder di Haltadefinizione - Al giorno d'oggi gli archivi digitali in altissima definizione sono una risorsa straordinaria per i nostri musei, grazie ai quali si aprono infinite possibilità di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico”.

"Un museo deve essere curioso e cercare le diverse opportunità per rendere il proprio patrimonio disponibile a un pubblico vasto. La tecnologia è un'opportunità, un veicolo col quale avventurarsi in viaggi sempre nuovi. In questo caso, il viaggio consentirà di entrare nei dettagli più nascosti di un capolavoro dell'arte come il San Sebastiano, avvicinandosi alla magia e al genio di Raffaello", aggiunge Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo dell'Accademia Carrara di Bergamo.