Conte: 'situazione sotto controllo nelle carceri, solo 35 i positivi sintomatici'

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Per la situazione delle carceri, in un periodo così complesso ci sono ulteriori preoccupazioni che si aggiungono. Se posso, nel complesso, per fortuna, la situazione è sotto controllo per la pandemia, su 53mila detenuti abbiamo 844 casi di positività al Covid, di cui sintomatici 35, ricoverati solo 25. Nel complesso le cautele adottate, ho verificato io stesso, ci sono". Lo ha detto Giuseppe Conte nella conferenza di fine anno.

"I problemi più complessivi vanno in quadrati nel confronto con le forze politiche, qualsiasi intervento sistemico non può che passare da una sintesi politica. Ma comunque c'è stato un alleggerimento, perchè circa 2mila detenuti hanno beneficiato di alcune misure. Altre misure vanno vagliaste e discusse con le forze di maggioranza rappresentate in Parlamento", ha spiegato il premier.

"C'è la massima disponibilità anche a investire per l'ediliza penitenziaria per migliorare le condizioni delle carceri e anche per la Polizia penitenziaria: abbiamo programmato assunzioni straordinarie per circa 2mila nuove unità, stanziato circa 3mln e mezzo per il pagamento degli straordinari. La situazione delle carceri è all'attenzione del governo, tutte le discussioni per le soluzioni sono all'ordine del giorno e dovremo discuterle tutte insieme".