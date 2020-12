30 dicembre 2020 a

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito una serie di sequestri di immobili e denaro nei confronti di soggetti indagati per usura, estorsione e esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Il provvedimento cautelare ha riguardato in tutto undici immobili in varie cittadine della provincia di Como e Monza. I sequestri di denaro hanno riguarda circa 700mila euro.