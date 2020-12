Conte: 'massimo inizi gennaio sintesi su recovery, dobbiamo correre'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sul Recovery "non ho detto che va tutto bene, se non abbiamo ancora il documento aggiornato, la struttura di governance, non va tutto bene. Dobbiamo affrettarci o rischiamo di arrivare in ritardo. Plausibilmente dovremo presentare a metà febbraio il Recovery plan, ho sollecitato il contributo delle forze di maggioranza, avremo una riunione collegiale che si possa esaurire in qualche giorno, massimo i primi giorni di gennaio. Dobbiamo correre". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.