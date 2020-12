30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Massima solidarietà a Claudia Alivernini, è una cosa inaccettabile in sè, ancora più inaccettabile adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che sta mettendo in sicurezza il Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno.