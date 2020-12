Tv: è morto William Link, il creatore di 'Colombo' e 'La signora in giallo'** (2)

30 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Nel 1979 Levinson e Link ricevettero il premio speciale Edgar Award dalla Mystery Writers of America per le sceneggiature di "Ellery Queen" e "Il tenente Colombo". Nel 2002 William Link fu nominato presidente della Mystery Writers of America, un privilegio riservato a pochi autori per la tv. Dopo la morte di Levinson nel 1987, Link ha continuato a scrivere soggetti e sceneggiature per la tv. Nel 1995 la coppia fece il suo ingresso nella Television Academy Hall of Fame.