Conte: patente immunità? 'Ci sono proposte, valuteremo'

Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sulla patente di immunità "faremo le valutazioni, ci sono proposte per una valutazione per una maggiore mobilità per chi fa il vaccino, non abbiamo deciso nulla". Lo ha detto Giuseppe Conte.

"Nel giro di qualche settimana si consolideranno anche le terapie monoclonali, anche essi molto efficaci. L'Italia esprime un livello di eccellenza invidiato, a Siena sono in fase molto avanzata per questi anticorpi monoclinali", ha sottolineato il premier aggiungendo che per il vaccino "per adesso ci sono categorie prioritarie, non interverremo con un vincolo, un obbligo, ma con la comunicazione, spiegheremo bene, in termini scientifici, per arrivare a tutte le categorie".