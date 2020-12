Conte: 'molto soddisfatto di reddito cittadinanza, impatto su povertà c'è'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Sul reddito di cittadinanza sono molto soddisfatto di questa misura, perchè abbiamo 2,8 milioni di persone che non avevano mezzi di sostentamento. L'impatto di questa misura sulla povertà c'è, è stato dello 0,7 per cento. In un Paese e in governo che ha come obiettivo l'inclusione sociale, è chiaro che non si possono lasciare ai margini della società civile persone che non possono acquistare mezzi di sostentamento". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

Tanti mi hanno scritto -ha ricordato il premier- ho potuto da anni non compravo una bistecca, ho potuto comprare un paio di occhiali, una protesi dentaria. Sono orgoglioso dell'introduzione di questo meccanismo. Lo possiamo senz'altro migliorare", promuovendo ad esempio "politiche attive per il lavoro".