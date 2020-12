30 dicembre 2020 a

Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Tre cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati rinvenuti in un'abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Sono stati i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta, chiamati per aprire la porta dell'abitazione. Sul posto si stanno recando i carabinieri. Da chiarire ancora le cause della morte.