Conte: Brexit? 'Fare di Milano capitale finanziaria dell'Europa'

30 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo una prospettiva reale, abbiamo voce in capitolo perché Cdp e gli altri soggetti che entrano hanno un ruolo importante per quanto riguarda la governance europea ma c'è la possibilità di fare di Milano la capitale finanziaria del continente europeo per tutte le qualità che abbiamo, per le attitudini che abbiamo. È questa la ragione e l'indirizzo strategico con cui stiamo seguendo questo dossier". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno sulla possibilità che, con la Brexit, Milano possa prendere il posto di Londra.