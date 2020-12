Milano: in anno Covid 1.650 matrimoni e 9mila nati, Leonardo e Sofia nomi più scelti (2)

30 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Sebbene questa Amministrazione fosse già sulla strada dell'innovazione - spiega l'assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco -, le conseguenze della crisi pandemica hanno portato a un'improvvisa accelerazione dei servizi digitali. Il 2020 è stato l'anno in cui abbiamo lanciato l'app del Fascicolo del cittadino, che in soli 6 mesi è passata da 7mila a 70mila download; l'anno in cui i certificati richiesti online hanno sfiorato il 90% del totale, così come le pratiche di iscrizione ai principali servizi del Comune, ai concorsi, la richiesta dei buoni spesa, solo per citare alcuni esempi. Inoltre lo smartworking ha permesso ai dipendenti dell'area Servizi al cittadino, solitamente impegnati allo sportello, di lavorare circa 24mila pratiche da remoto, riuscendo ad azzerare le richieste in sospeso".