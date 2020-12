30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Nel momento di massima difficoltà tutti hanno capito che serviva la massima responsabilità. Se non ci fossero state organizzazioni datoriali e sindacati che si fossero messe con noi a lavorare per protocollo condiviso, non saremmo andati avanti. Ciascuno ha fatto la sua parte". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.