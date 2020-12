Conte: 'con regioni serve meccanismo di coordinamento più efficace'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio Boccia che ha avuto riunioni praticamente permanenti con Regioni e Anci. Pur con qualche slabbratura, c'è stata di fondo la consapevolezza da parte di tutti che senza una sintesi, il Paese andava a rotoli. Nonostante il nostro sistema prevede che la sanità sia in capo alle regioni, siamo riusciti a dialogare e per il futuro si può lavorare sull'autonomia differenziata: quando ci sono sfide complessive per tutta la comunità nazionale serve un meccanismo di coordinamento più efficace". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.