Manovra: galassia bonus ma anche autonomi e famiglia, le novità/Adnkronos (2)

30 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - BONUS LENTI. Il ddl Bilancio prevede un bonus da 50 euro sull'acquisto di lenti correttive della vista per le famiglie con Isee fino a 10mila euro.

BONUS MOBILI. La manovra rifinanzia la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili in fase di ristrutturazione e lo innalza ad un massimo di 16mila euro di spesa.

BONUS TV. La manovra stanzia 100 i milioni di euro per finanziare l'acquisto di tv e lo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete

TELEFONINI A REDDITI BASSI. Arriva lo smartphone per le famiglie a basso reddito: la manovra prevede la cessione in comodato gratuito di un telefonino con connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

BONUS CHEF. Via libera al bonus per gli chef: per a sostegno del settore della ristorazione fortemente colpito dalla crisi del Covid si introduce un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute - tra il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 - dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti per l'acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i corsi di aggiornamento. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 6mila euro, nel limite complessivo di 1 milione per il 2021, ed è utilizzabile solo in compensazione.