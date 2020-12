Bielorussia: Zingaretti, 'siamo sempre al fianco di chi lotta per diritti e libertà'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Se pensiamo alla folla che scende in piazza a Minsk non può che venirci in mente lei: Nina Baginskaya, attivista per i diritti e la libertà, punto di riferimento per l'opposizione in Bielorussia. Oggi compie 74 anni: auguri a lei e al suo popolo. Siamo sempre al fianco di chi lotta per i diritti e le libertà. #Bielorussia #StandWithBelarus #Belarus". Lo scrive Nicola Zingaretti sul suo profilo Facebook.