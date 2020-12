Coronavirus: Sileri, 'in Manovra risorse per assumere 15mila vaccinatori'

30 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Per la campagna vaccinale" anti-Covid, "nella Manovra sono state inserite risorse per l'assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari anche stranieri, come da me più volte auspicato. Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l'indennità del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia e 10 milioni per la stessa finalità presso gli studi dei pediatri di libera scelta". Lo dichiara il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, dopo il via libera definitivo alla Legge di Bilancio.